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Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича, который украл алкоголь из кафе

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который совершил кражу из кафе. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

16 марта в 6:24 росгвардейцы получили сообщение, что из кафе на улице Юбилейной поступил сигнал «тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил спиртное.

По факту хищения проводится проверка.

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