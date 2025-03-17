Росгвардейцы задержали псковича, который украл алкоголь из кафе

10:48, 17 марта 2025, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который совершил кражу из кафе. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

16 марта в 6:24 росгвардейцы получили сообщение, что из кафе на улице Юбилейной поступил сигнал «тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил спиртное.

По факту хищения проводится проверка.