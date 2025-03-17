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Общество

Школьницы из Пскова представляют регион на Всероссийской олимпиаде по избирательному праву

Ученица 10 класса Виктория Петрова из школы № 2 Пскова и ученица 11 класса Ирина Жора из гимназии № 29 проявят себя в интеллектуальной игре с молодыми людьми со всей страны. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Школьницы из Пскова представляют регион на Всероссийской олимпиады по избирательному праву. Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Девушки принимают участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум».

Добавим, что из первоначальных 15,5 тысячи участников в финал прошли лишь 106 школьников из 46 регионов и федеральной территории «Сириус».

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