До -8 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

11:30, 17 марта 2025, ПАИ

18 марта в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью местами будет идти небольшой снег, днем также ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.