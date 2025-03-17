До -8 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
18 марта в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Ночью местами будет идти небольшой снег, днем также ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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