40 проектов на областной конкурс грантов подали ТОС Локнянского округа

12:37, 17 марта 2025, ПАИ

40 проектов на областной конкурс грантов подали ТОС Локнянского округа, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале.

На сегодняшний день в округе действует 34 ТОС. С 2023 года их количество выросло на 19, отметил он.

«Люди верят в свои силы и стремятся делать свою малую родину лучше. Мы гордимся таким уровнем инициативности и благодарим всех неравнодушных жителей за активное участие. С нетерпением ждём результатов!» – подчеркнул Иван Белугин.

Ранее сообщалось, что на конкурс проектов ТОС в Псковской области поступило более 700 заявок.