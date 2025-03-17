40 проектов на областной конкурс грантов подали ТОС Локнянского округа
40 проектов на областной конкурс грантов подали ТОС Локнянского округа, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале.
На сегодняшний день в округе действует 34 ТОС. С 2023 года их количество выросло на 19, отметил он.
«Люди верят в свои силы и стремятся делать свою малую родину лучше. Мы гордимся таким уровнем инициативности и благодарим всех неравнодушных жителей за активное участие. С нетерпением ждём результатов!» – подчеркнул Иван Белугин.
Ранее сообщалось, что на конкурс проектов ТОС в Псковской области поступило более 700 заявок.
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