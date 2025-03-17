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Общество

Более 20 километров рельсовых плетей заменили в Псковской области

Финальный этап работ по замене рельсовых плетей на путях железной дороги Вешки – Карамышево в Псковской области завершился сегодня, 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: ПАИ

Демонтаж 22 километров пути шёл в технологические окна с середины февраля. Это дало возможность сократить помехи в графике движения поездов.

Отметим, что замену осуществили в рамках программы улучшения железнодорожной инфраструктуры Псковской области. Также отремонтировали участки и обновили стрелочные переводы в Великих Луках.

Кроме того, за прошлый год в регионе обновили более 74 километров железнодорожных путей.

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