Более 20 километров рельсовых плетей заменили в Псковской области
Финальный этап работ по замене рельсовых плетей на путях железной дороги Вешки – Карамышево в Псковской области завершился сегодня, 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Демонтаж 22 километров пути шёл в технологические окна с середины февраля. Это дало возможность сократить помехи в графике движения поездов.
Отметим, что замену осуществили в рамках программы улучшения железнодорожной инфраструктуры Псковской области. Также отремонтировали участки и обновили стрелочные переводы в Великих Луках.
Кроме того, за прошлый год в регионе обновили более 74 километров железнодорожных путей.
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