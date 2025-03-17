Более 20 километров рельсовых плетей заменили в Псковской области

12:06, 17 марта 2025, ПАИ

Финальный этап работ по замене рельсовых плетей на путях железной дороги Вешки – Карамышево в Псковской области завершился сегодня, 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Демонтаж 22 километров пути шёл в технологические окна с середины февраля. Это дало возможность сократить помехи в графике движения поездов.

Отметим, что замену осуществили в рамках программы улучшения железнодорожной инфраструктуры Псковской области. Также отремонтировали участки и обновили стрелочные переводы в Великих Луках.

Кроме того, за прошлый год в регионе обновили более 74 километров железнодорожных путей.