Главную особенность бара по мотивам творчества известного писателя в Пскове назвал Владимир Дягилев

15:54, 17 марта 2025, ПАИ

Главную особенность Blgkv Bar назвал один из его основателей, организатор и ведущий мероприятий Владимир Дягилев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 марта.

«Мы занимаем нишу, которая не занята. Это ниша классического бара. В пятницу и субботу он работает как ночной клуб, мы сочетаем обе эти вещи. И сама концепция Булгакова очень нравится, потому что это совершенно потрясающий писатель, который находится в балансе со светом и тьмой. И с этим мы сыграли в нашем интерьере», – отметил он.

Сооснователь, артист Псковского театра драмы Камиль Хардин также добавил, что Blgkv Bar – это ещё и про культурный код страны и увлечённость театром. «Мы занимались дизайном сами, и, конечно, сам Булгаков для нас – это про литературу, про кино, про театр, про мистицизм», – подчеркнул гость студии.