В псковском баре покажут иммерсивные спектакли

16:09, 17 марта 2025, ПАИ

Иммерсивные спектакли планируют проводить в Blgkv Bar (бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова) в Пскове, рассказал основатель бара, артист Псковского театра драмы Камиль Хардин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 марта.

«Blgkv Bar – это ещё и арт-площадка, где будут проходить иммерсивные спектакли. Буду делать их лично», – отметил он. Артист также объяснил, что это не стандартный вариант спектакля, где есть сцена, зритель и занавес, а в данном случае действие происходит вокруг посетителя заведения.

«Иммерсивный театр сейчас сильно развивается, и в Пскове уже есть рестораны, куда приглашают московские коллективы. Теперь есть и своя площадка, где мы сможем делать театрализованные представления, и сам бар на это рассчитан», – подчеркнул Камиль Хардин.

Ранее сооснователь Владимир Дягилев назвал главную особенность бара по мотивам творчества известного писателя в Пскове.