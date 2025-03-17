Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В псковском баре покажут иммерсивные спектакли

Иммерсивные спектакли планируют проводить в Blgkv Bar (бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова) в Пскове, рассказал основатель бара, артист Псковского театра драмы Камиль Хардин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 марта.

Камиль Хардин. Фото: ПАИ

«Blgkv Bar – это ещё и арт-площадка, где будут проходить иммерсивные спектакли. Буду делать их лично», – отметил он. Артист также объяснил, что это не стандартный вариант спектакля, где есть сцена, зритель и занавес, а в данном случае действие происходит вокруг посетителя заведения.

«Иммерсивный театр сейчас сильно развивается, и в Пскове уже есть рестораны, куда приглашают московские коллективы. Теперь есть и своя площадка, где мы сможем делать театрализованные представления, и сам бар на это рассчитан», – подчеркнул Камиль Хардин.

Ранее сооснователь Владимир Дягилев назвал главную особенность бара по мотивам творчества известного писателя в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 марта 2025

Где искать антикварную мебель для заведения, рассказали основатели псковского бара
17 марта 2025

Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» успешно защитили свои проекты
17 марта 2025

Снять клип о Великой Отечественной войне предлагают молодёжи Псковской области
17 марта 2025

В псковском баре покажут иммерсивные спектакли
17 марта 2025

Главную особенность бара по мотивам творчества известного писателя в Пскове назвал Владимир Дягилев
17 марта 2025

Паводковая комиссия подтвердила готовность Псковской ГРЭС к весеннему половодью
17 марта 2025

Детский медиафорум впервые состоится в Псковской области
17 марта 2025

Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась в Самолве

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...