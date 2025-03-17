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Где искать антикварную мебель для заведения, рассказали основатели псковского бара

Где искать антикварную мебель для заведения, рассказали основатели Blgkv Bar (бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова) – организатор и ведущий мероприятий Владимир Дягилев и артист Псковского театра драмы Камиль Хардин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 марта.

Владимир Дягилев и Камиль Хардин. Фото: ПАИ

Гости студии отметили, что мебель в Blgkv Bar – предмет их гордости. Специально для бара были закуплены буфеты, трюмо, зеркала, столы, стулья. Владимир Дягилев подчеркнул, что большую часть антикварной мебели они закупили в Санкт-Петербурге.

«Санкт-Петербург этим перенасыщен, есть целые склады, магазины, частные продавцы. Мы ездили забрать венгерский стол со стульями, мебель XIX века. Что-то можно найти на маркетплейсах», – сказал Камиль Хардин.

Ранее сообщалось, что в псковском баре покажут иммерсивные спектакли.

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