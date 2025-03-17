Владельцы бара по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова стали гостями «Серебряного дождя». Главное

17:43, 17 марта 2025, ПАИ

Основатели Blgkv Bar (бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова) Владимир Дягилев и Камиль Хардин стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 марта.

Главное из эфира: