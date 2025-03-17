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Владельцы бара по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова стали гостями «Серебряного дождя». Главное

Основатели Blgkv Bar (бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова) Владимир Дягилев и Камиль Хардин стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 марта.

Владимир Дягилев и Камиль Хардин. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • «Наша задача – сформировать свою атмосферу, чтобы люди шли именно за ней. И все мероприятия будут в контексте бара», – отметил Камиль Хардин;
  • иммерсивные спектакли планируют проводить в Blgkv Bar. Это не стандартный вариант спектакля, в данном случае действие происходит вокруг посетителя заведения;
  • «Мы занимаем нишу, которая не занята. Это ниша классического бара. В пятницу и субботу он работает как ночной клуб, мы сочетаем обе эти вещи. И сама концепция Булгакова очень нравится, потому что это совершенно потрясающий писатель, который находится в балансе со светом и тьмой. И с этим мы сыграли в нашем интерьере», – отметил Владимир Дягилев;
  • Blgkv Bar – это ещё и про культурный код страны и увлечённость театром. «Мы занимались дизайном сами, и, конечно, сам Булгаков для нас – это про литературу, про кино, про театр, про мистицизм», – добавил Камиль Хардин;
  • мебель в Blgkv Bar – предмет гордости заведения. Специально для бара были закуплены буфеты, трюмо, зеркала, столы, стулья;
  • большую часть антикварной мебели для бара закупили в Санкт-Петербурге;
  • «Лучше говорите, что у нас плохо, что хорошо, мы знаем сами», – резюмировал Камиль Хардин.

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