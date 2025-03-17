Паводковая комиссия подтвердила готовность Псковской ГРЭС к весеннему половодью

15:08, 17 марта 2025, ПАИ

Паводковая комиссия Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» при участии представителей Ростехнадзора и ГУ МЧС по Псковской области подтвердила готовность объектов электростанции к прохождению весеннего половодья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГРЭС.

Мероприятия для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в этот период выполнены в полном объеме. Специалисты провели ревизию и ремонт стационарных водоотливных средств, а также проверили состояние дамбы.

Аварийные бригады укомплектованы материалами и специальной техникой, обеспечено автономное энергоснабжение гидроузла. Специалисты электростанции круглосуточно следят за изменением уровня воды, в районе гидротехнических сооружений усилен режим охраны, отметили в пресс-службе.

Особое внимание также уделили взаимодействию с органами власти, организована система оповещения населения.

«По заявлению гидрометцентра, из-за аномально теплой и малоснежной зимы весеннее половодье в Псковской области будет невысокое. Пик половодья прогнозируется на конец марта – начало апреля. В настоящее время затворы гидроузла Псковской ГРЭС пропускают порядка 63 м3 воды в секунду. Маневрирование затворами происходит по мере наполнения водохранилища», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.