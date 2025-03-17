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Происшествия

Три человека погибло и девять пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

Три человека погибло и девять пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 10 по 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП в Локнянском округе. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 437 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 28 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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