Три человека погибло и девять пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

12:13, 17 марта 2025, ПАИ

Три человека погибло и девять пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 10 по 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 437 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 28 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.