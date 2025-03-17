Учреждения допобразования в Пскове переводят в дистанционный режим
Учреждения дополнительного образования в Пскове переходят в дистанционный режим, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Сегодня, 17 марта, по предписанию главного санитарного врача Псковской области занятия в учреждениях дополнительного образования переходят в дистанционный формат. Такой режим работы сохранится на ближайшую неделю, отметил он.
Такое решение принято для снижения риска заболеваний среди детей перед весенними каникулами, которые также помогут уменьшить количество контактов и замедлить распространение инфекции, пояснил глава города.
«Дистанционное обучение обеспечит непрерывность учебного процесса и позволит продолжать занятия в безопасных условиях. Здоровье наших детей превыше всего!» - подчеркнул Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что школы Великих Лук и Великолукского района отправляются на дистанционный режим работы с 17 по 23 марта.
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