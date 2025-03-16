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Культура

Концерт ко дню рождения Николая Римского-Корсакова состоится в его усадьбе в Плюсском районе

22 марта в 12:00 в усадьбе Вечаша Плюсского района отпразднуют день рождения Николая Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этот день пройдет встреча с дарителями; выступление солиста заслуженного коллектива народного творчества России «Хор русской песни имени А. А. Эповой» А. И. Смирнова (г. Санкт-Петербург); открытие выставки гобеленов «Из нити сотворённый мир», созданных художниками Н. И. и В. В. Яновыми (г. Луга); концерт студентов Санкт-Петербургской консерватории под руководством профессора Р. В. Глазуновой.

Для гостей мероприятия будет организован бесплатный автобусный рейс Плюсса – Вечаша – Плюсса (отправление автобуса в 11:30 с площадки у здания администрации Плюсского района).

Телефон для записи 8 (81133) 26 100.

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