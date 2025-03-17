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Общество

Зумеры назвали самый полезный навык в работе

67 % опрошенных молодых россиян считают коммуникабельность самым полезным навыком в профессиональной сфере. На втором месте – ответственность, которую отметили 25 % зумеров, на третьем – дисциплинированность (20 %). Такие данные приводят компания X5 Group и сервис по поиску работы SuperJob, которые опросили 1 500 экономически активных россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

Инфографика: X5 Group и SuperJob

При этом рекрутеры распределили полезные навыки по-другому. 19 % работодателей выделили командную работу, 8 % – знание профессионального ПО, а ответственность отметили всего 6 %.

Среди наиболее привлекательных направлений работы для зумеров – логистика, служба безопасности и производство готовой еды. В топ-3 профессий в магазине входят продавец-кассир, администратор магазина и оператор склада. Эти вакансии привлекают гибким графиком и короткими сменами. Также зумеры интересуются нетипичными профессиями, такими как архитектор данных, микробиолог, кавист.

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