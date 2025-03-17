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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к автопробегу в честь воссоединения России и Крыма

Псковичей приглашают присоединиться к автопробегу «Флаг единства» в честь воссоединения России и Крыма. Сбор всех желающих намечен на 17:00 18 марта у площади Ленина рядом с островком с часами, сообщает телеграм-канал «Молодёжь Псковской области».

Автопробег пройдёт по центральным улицам Пскова. Его конечной точкой станет гора Соколиха, где участники развернут шестиметровые флаги России, Крыма и Псковской области.

Воссоединение Крыма и России зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали её новыми субъектами.

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