Росгвардейцы изъяли у псковичей 28 единиц оружия

14:03, 17 марта 2025, ПАИ

С 10 по 16 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 47 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 28 единиц оружия и более 20 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.