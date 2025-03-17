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Общество

Детский медиафорум впервые состоится в Псковской области

Первый детский медиафорум Псковской области состоится с 2 по 4 апреля в Пскове, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

К участию в форуме приглашаются команды и активисты школьных медиацентров, а также их педагоги-наставники.

На площадках регионального центра поддержки одаренных детей «Вега», Дома молодежи и государственного медиахолдинга Псковской области состоятся 15 мастер-классов, нетворкинг, обучение работе с ИИ и нейросетями. Кроме того, пройдут семинары с участием экспертов регионального и федерального уровня.

Специальным гостем первого Псковского детского медиафорума станет секретарь Союза журналистов России, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ, медиатехнолог, медиатренер Роман Серебряный.

Подать заявку на участие можно в группе «Навигаторы детства I Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

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