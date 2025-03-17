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Происшествия

Более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Псковского и Бежаницкого районов из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, жителям звонили неизвестные лица, выдавая себя за сотрудников банков и других организаций. Под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» они вводили людей в заблуждение. Некоторые пользователи социальных сетей потеряли деньги после неудачных попыток купить товары, включая детскую коляску. Кроме того, мошенники звонили со взломанных аккаунтов под видом знакомых и просили одолжить деньги.

Пострадавшие обратились в полицию за помощью. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела и проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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