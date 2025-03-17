Вопрос пенсионного обеспечения псковских педагогов обсудят в Собрании

15:36, 17 марта 2025, ПАИ

Инициатива о досрочном назначении трудовой пенсии по старости всем педагогам дополнительного образования станет предметом обсуждения на мартовской сессии Псковского областного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе законодательного органа.

По предложению вице-спикера Игоря Дитриха в повестку заседания включён вопрос о поддержке обращения депутатов Хабаровского края в Правительство РФ, в котором законодатели просят внести изменения в правила исчисления периодов работы для назначения досрочной пенсии.

Федеральное законодательство устанавливает для педагогических работников возможность досрочно выйти на пенсию. Но по действующему постановлению правительства такое право имеют лишь те педагоги дополнительного образования, кто начал свою трудовую деятельность до 1985 года.

По мнению Игоря Дитриха, необходимо как можно быстрее устранить возникшую несправедливость и предоставить всем педагогам дополнительного образования равные права на досрочное пенсионное обеспечение с их коллегами из общеобразовательных учреждений. Ключевым условием для назначения досрочной пенсии, по словам вице-спикера, должно оставаться наличие стажа не менее 25 лет на соответствующих должностях.

«Педагогическая деятельность, без сомнения, является одной из самых социально значимых и важных для общества. Будь то школа или учреждение дополнительного образования, педагоги выполняют ответственную миссию – воспитание и обучение подрастающего поколения. С 2024 года список педагогических работников, которые имеют право досрочно выйти на пенсию, был расширен. В него включены «тьютор», «инструктор по физической культуре» и «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». Убежден, что педагоги дополнительного образования в полной мере заслуживают аналогичной социальной поддержки. Ведь их роль в становлении личности ребёнка зачастую не менее значима, чем преподавателей общеобразовательных дисциплин», – высказал аргументы в поддержку инициативы хабаровских коллег Игорь Дитрих.

После рассмотрения на сессии коллегиальное решение псковских парламентариев будет направлено в Законодательную Думу Хабаровского края.