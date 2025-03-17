Жители Псковской области могут стать участниками всероссийского конкурса наставников

16:15, 17 марта 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Об этом ПАИ сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи.

Конкурс направлен на распространение и поддержку лучших практик патриотического воспитания по всей стране, а также выявление новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО, и формирование кадрового резерва сферы.

В нем могут принять участие студенты, специалисты в сфере воспитания, наставники и педагоги, участники и руководители патриотических проектов от 16 лет, участники боевых действий.

«Конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» подтвердил свою актуальность и востребованность. Многие его участники уже выступили наставниками флагманского проекта «Движения первых» Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, своим примером вдохновляют молодое поколение. Для детей и подростков такое общение с настоящими героями имеет огромное значение – оно формирует уважение к подвигам защитников Родины и укрепляет патриотический дух. В свою очередь, для ветеранов проект также важен: он помогает им найти себя в деле воспитания молодёжи, делиться опытом и чувствовать свою значимость в обществе», – отметил Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов во время старта конкурса.

В 2025 году конкурс проходит в пяти номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «СВОй наставник», «Наставник-лидер» и «Наставник на службе», приуроченных к Году защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник», в которой могут принять участие педагоги, инструкторы, методисты со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

Сразу после регистрации участникам предстоит выполнить задания отборочного этапа, такие как запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний.

В полуфинал конкурса пройдут 2000 лучших наставников со всей страны. По итогам конкурсных испытаний в финале встретятся 400 участников.

«Мы все помним, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, мы также празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Роспатриотцентр Росмолодежи запланировал огромное количество мероприятий. Одно из них – конкурс «Быть, а не казаться!». Мы имеем богатый опыт включения Героев России, участников СВО, а также работников патриотических клубов и организаций в свою деятельность. Они уже становятся наставниками и ведут за собой целое поколение. Их компетенции помогают выстроить нам систему, в которой они станут профессиональными ориентирами. В этом году конкурс расширяет границы, каждый человек, желающий попробовать свои силы, может стать наставником», – отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Итогом конкурса станет сопроводительная работа инициатив и проектов, которые будут разработаны наставниками в течение конкурса.

Отметим, организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодёжи, Центр «Воин» и «Движение первых».

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодёжи совместно с «Движением первых» и Центром «Воин» при поддержке Ассоциации «Добро.рф». Регистрация на конкурс открыта до 20 апреля.