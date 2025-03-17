Об опасности просроченных и поддельных лекарств рассказала врач

19:13, 17 марта 2025, ПАИ

Некоторые лекарственные средства сохраняют свою эффективность даже спустя продолжительное время после истечения срока годности. Однако есть препараты, которые со временем могут изменять свой химический состав или терять эффективность, сообщила в интервью «Известиям» врач-эксперт лаборатории Ольга Уланкина.

Особенно опасно принимать просроченные препараты, которые регулируют работу сердца и нервной системы. К таким препаратам относятся лекарства от аритмии, повышенной свертываемости крови и судорожных приступов. Если человек принимает их, чтобы предотвратить опасное для жизни состояние, а они не действуют должным образом из-за истечения срока годности, последствия могут быть очень серьёзными.

Врач рекомендует следить за сроком годности лекарств и выбрасывать просроченные препараты.

В некоторых препаратах, особенно в жидких формах, таких как сиропы, капли и суспензии, со временем могут размножаться бактерии. Это может негативно повлиять на работу пищеварительной системы и вызвать бактериальную инфекцию глаз, носа, особенно у детей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Кроме того, просроченные препараты могут вызвать аллергическую реакцию, отравление и даже нарушения работы сердца, почек, печени и органов зрения.