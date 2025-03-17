Более 60 команд приняли участие в фестивале технического творчества в Печорском округе

21:19, 17 марта 2025, ПАИ

На базе Дворца творчества детей и молодёжи прошёл III открытый образовательный фестиваль технического творчества Печорского района по робототехнике. В фестивале приняли участие 63 команды, пишет районная газета «Печорская правда».

На протяжении трёх дней юные техники соревновались в конструировании, программировании, а также сражались в различных номинациях. Первыми соревновались самые старшие юные инженеры. Ребята вышли на соревнования с готовыми роботами, которые сконструировали и запрограммировали заранее и сразились в номинации «EV 3 – перетягивание каната (10-15 лет)». Подростки уже четвёртый год занимаются робототехникой в Дворце творчества под руководством педагога – Натальи Завьяловой.

Следующими приняли эстафету самые младшие обучающие. Это дети, которые только начали свой путь в робототехнике. Номинация «Lego Wedo 1.0 «Перетягивание каната» – младшая группа (6-9 лет)».

«Второй день был не менее насыщенным на эмоции. Здесь за новыми победами пришли более старшие участники. Для этих номинаций задание было посложнее. Своих роботов для соревнований ребята собирали на месте, за отведённое время - 30 минут. Номинация «Lego Wedo 2.0 «Царь горы» - средняя группа (9-10 лет)». И третий, заключительный день. Этот день был самым многолюдным, самым шумным и самым богатым на победителей. Определены победители номинации «Lego Wedo 2.0 «Царь горы» - старшая группа (11-12 лет)», – пишет газета.

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