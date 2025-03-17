Экспозиция «Плат узорчатый. И тепло, и в розах» работает в Изборске

23:00, 17 марта 2025, ПАИ

Выставка «Плат узорчатый. И тепло, и в розах» пройдёт в Доме купца Шведова в Изборске, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

В экспозиции представлено более 20 платков и шалей из собрания Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса, а также из сундуков жительниц Изборска.

Выставка открыта с 6 марта по адресу улица Печорская, 32. Время посещения – с 10:00 до 17:00.

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