Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Экспозиция «Плат узорчатый. И тепло, и в розах» работает в Изборске

Выставка «Плат узорчатый. И тепло, и в розах» пройдёт в Доме купца Шведова в Изборске, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото: организаторы

В экспозиции представлено более 20 платков и шалей из собрания Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса, а также из сундуков жительниц Изборска.

Выставка открыта с 6 марта по адресу улица Печорская, 32. Время посещения – с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что флейту Пана услышат зрители 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 марта 2025

Экспозиция «Плат узорчатый. И тепло, и в розах» работает в Изборске
17 марта 2025

Флейту Пана услышат зрители 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове
16 марта 2025

Ораторию «Иван Грозный» исполнили в Пскове
16 марта 2025

Пушкин и дороги Псковщины: новая выставка открылась в «Михайловском»
15 марта 2025

«Псков задаёт тон»: музыкальный коллектив Zventa Sventana поделился впечатлениями от открытия Фестиваля русской музыки
15 марта 2025

Концерт-открытие Фестиваля русской музыки в Пскове
15 марта 2025

Фестиваль русской музыки открылся в Пскове
15 марта 2025

Три выставки откроют в библиотеке Василёва в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...