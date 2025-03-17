На станции метро «Трубная» в Москве есть композиция, посвящённая Пскову
На станции метро «Трубная» в Москве есть композиция, посвящённая Пскову. Над оформлением станции работал известный скульптор Зураб Церетели. Ему и принадлежит идея показать на подсвеченных витражах архитектуру старинных русских городов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
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