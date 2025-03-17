На станции метро «Трубная» в Москве есть композиция, посвящённая Пскову

23:42, 17 марта 2025, ПАИ

На станции метро «Трубная» в Москве есть композиция, посвящённая Пскову. Над оформлением станции работал известный скульптор Зураб Церетели. Ему и принадлежит идея показать на подсвеченных витражах архитектуру старинных русских городов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Трубную» украшают 12 изображений храмов, и среди них – Псков. Станция была открыта в 2007 году.

Ранее сообщалось, что экспозиция «Плат узорчатый. И тепло, и в розах» работает в Изборске.