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Общество

На станции метро «Трубная» в Москве есть композиция, посвящённая Пскову

На станции метро «Трубная» в Москве есть композиция, посвящённая Пскову. Над оформлением станции работал известный скульптор Зураб Церетели. Ему и принадлежит идея показать на подсвеченных витражах архитектуру старинных русских городов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Трубную» украшают 12 изображений храмов, и среди них – Псков. Станция была открыта в 2007 году.

Ранее сообщалось, что экспозиция «Плат узорчатый. И тепло, и в розах» работает в Изборске.

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