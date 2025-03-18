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Общество

Конон Огородник наступил по народному календарю

18 марта православная церковь отмечает память мученика Конона Градаря. Он жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, поэтому и получил свое прозвище, сообщает calend.ru.

В день Конона на Руси было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. По этому поводу говорили: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка».

Чтобы избежать появления в огороде трех бед — мошки, червей и засухи — крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: «Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

Интересно, что огород на Конона полагалось возделывать даже в плохую погоду. Не зря этот угодник назывался еще и Страдником. Крестьяне учили своих детей: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники — весенние морозы, что случаются до восхода солнца, — становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

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