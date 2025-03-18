Больше 50 писем написали псковские волонтёры для военнослужащих в госпитале

08:16, 18 марта 2025, ПАИ

Больше 50 писем написали псковские волонтёры для военнослужащих в госпитале, сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

Ресурсный центр добровольчества провел патриотическую акцию «Письмо солдату», в рамках которой волонтеры Пскова написали больше 50 писем со словами поддержки.

К акции присоединились активисты волонтерских и молодежных организаций и неравнодушные жители Пскова.

18 марта волонтёры передадут в военный госпиталь Пскова письма и подарочные наборы.