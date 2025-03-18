Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Больше 50 писем написали псковские волонтёры для военнослужащих в госпитале

Больше 50 писем написали псковские волонтёры для военнослужащих в госпитале, сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

Фото: телеграм-канал «Доброволец Псковской области»

Ресурсный центр добровольчества провел патриотическую акцию «Письмо солдату», в рамках которой волонтеры Пскова написали больше 50 писем со словами поддержки.

К акции присоединились активисты волонтерских и молодежных организаций и неравнодушные жители Пскова.

18 марта волонтёры передадут в военный госпиталь Пскова письма и подарочные наборы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление»
18 марта 2025

Выставка фотографий из Крыма действует в Детском парке Пскова
18 марта 2025

Больше 50 писем написали псковские волонтёры для военнослужащих в госпитале
18 марта 2025

Проводится укрепление фундамента Троицкого собора в Псковском кремле
18 марта 2025

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта
17 марта 2025

Коллектив Псковского противотуберкулёзного диспансера отмечен почётной грамотой губернатора
17 марта 2025

На станции метро «Трубная» в Москве есть композиция, посвящённая Пскову
17 марта 2025

Соглашение о сотрудничестве подписали Михаил Ведерников и гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...