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Общество

Открыт набор волонтёров для всероссийского голосования за объекты благоустройства

Открыт набор волонтёров для всероссийского голосования за объекты благоустройства, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

В любые дни с 21 апреля по 12 июня необходимо помогать проводить ежегодный опрос по благоустройству городских территорий. Волонтёры будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях.

Требования: гражданство РФ; профиль на «Добро.рф», привязанный к «Госуслугам»; возраст от 14 лет; коммуникабельность и стрессоустойчивость.

Волонтёров обеспечат брендированной экипировкой, а после завершения голосования они получат благодарности и верифицированные часы, дающие дополнительные баллы при поступлении в вузы и ссузы.

Подать заявку можно здесь.

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