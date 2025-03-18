Более 700 жителей Псковской области получили путёвки на санаторно-курортное лечение
727 псковских льготников получили в 2024 году путёвки на санаторно-курортное лечение от отделения Социального фонда России по Псковской области. 310 граждан воспользовались правом на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, сообщили ПАИ в пресс-службе реготделения.
Право на бесплатную путёвку и проезд до санатория имеют льготники, которые не отказались от набора социальных услуг в пользу денежной выплаты. Путёвки гражданам предоставляют при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Длительность лечения составляет от 18 до 42 дней в зависимости от заболевания.
Обратиться с заявлением на получение бесплатной путёвки можно через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе ОСФР по Псковской области.
Путёвки предоставляют в порядке очереди, формируемой по дате подачи заявления и профилю заболевания. Проверить свой номер в очереди можно здесь.
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