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Общество

Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали школьники из Печорского округа

Гуманитарную помощь, собранную в том числе школьниками из Печорского муниципального округа, направили в Ресурсный центр добровольчества Псковской области. Об этом сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Валерия Зайцева

Для бойцов СВО, а также жителей приграничных и новых территорий собрали продукты, маскировочные сети и окопные свечи, подчеркнул глава муниципалитета.

Отметим, что в акции приняли участие Митковицкая и Паниковская школы, Изборский лицей, прихожане храма Рождества Христова и районный центр культуры.

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