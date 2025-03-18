Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали школьники из Печорского округа
Гуманитарную помощь, собранную в том числе школьниками из Печорского муниципального округа, направили в Ресурсный центр добровольчества Псковской области. Об этом сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.
Для бойцов СВО, а также жителей приграничных и новых территорий собрали продукты, маскировочные сети и окопные свечи, подчеркнул глава муниципалитета.
Отметим, что в акции приняли участие Митковицкая и Паниковская школы, Изборский лицей, прихожане храма Рождества Христова и районный центр культуры.
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