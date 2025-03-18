MiXX от T2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily

10:51, 18 марта 2025, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 объединил в мультиподписке MiXX три крупнейших онлайн-кинотеатра с самым широким выбором контента на рынке – 26,1 тысячи единиц. Такие выводы приводит ИАА TelecomDaily в исследовании российского рынка онлайн-видео. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проанализировало структуру рынка российских онлайн-кинотеатров по выручке и количеству аудитории. Компания также сравнила наполнения существующих на рынке мультиподписок.

По результатам исследования мультиподписка MiXX стала лидером рынка по количеству контента. Сейчас MiXX включает три онлайн-кинотеатра. Совокупный объём видеоконтента в подписке составил 26,1 тысячи единиц («Кинопоиск» – 11 тысяч, Wink – 10,6 тысячи, Premier – 4,5 тысячи). На втором месте оказался «Газпром бонус» (22,7 тысячи), на третьем – «Мегафон Плюс» (10,6 тысячи).

Сервисы Wink, «Кинопоиск» и Premier также вошли в топ-10 крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров. По оценке TelecomDaily, «Кинопоиск» занял совокупное первое место с рыночной долей по выручке 31,7 % и аудиторией 51 % от общего числа пользователей онлайн-кинотеатров в стране. Wink оказался на третьем месте по денежной доле рынка (15,7 %) и на четвёртом – по количеству подписчиков (30 %). Premier получил седьмое место по выручке (4,7 %) и шестое по охвату аудитории (14 %).

T2 объединила три крупнейших онлайн-кинотеатра в одной мультиподписке MiXX. Кроме этого, в подписке – сервис электронных и аудиокниг, музыкальные платформы, а также широкие возможности получать выгоду с покупок, доставок и поездок на такси. Подписка доступна для подключения абонентам T2 и других операторов в версиях S, M и Max. Абонентская плата в зависимости от версии составляет от 300 до 500 рублей в месяц.

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