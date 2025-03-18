Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

MiXX от T2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily

Российский оператор мобильной связи T2 объединил в мультиподписке MiXX три крупнейших онлайн-кинотеатра с самым широким выбором контента на рынке – 26,1 тысячи единиц. Такие выводы приводит ИАА TelecomDaily в исследовании российского рынка онлайн-видео. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: пресс-служба T2

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проанализировало структуру рынка российских онлайн-кинотеатров по выручке и количеству аудитории. Компания также сравнила наполнения существующих на рынке мультиподписок.

По результатам исследования мультиподписка MiXX стала лидером рынка по количеству контента. Сейчас MiXX включает три онлайн-кинотеатра. Совокупный объём видеоконтента в подписке составил 26,1 тысячи единиц («Кинопоиск» – 11 тысяч, Wink – 10,6 тысячи, Premier – 4,5 тысячи). На втором месте оказался «Газпром бонус» (22,7 тысячи), на третьем – «Мегафон Плюс» (10,6 тысячи).

Сервисы Wink, «Кинопоиск» и Premier также вошли в топ-10 крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров. По оценке TelecomDaily, «Кинопоиск» занял совокупное первое место с рыночной долей по выручке 31,7 % и аудиторией 51 % от общего числа пользователей онлайн-кинотеатров в стране. Wink оказался на третьем месте по денежной доле рынка (15,7 %) и на четвёртом – по количеству подписчиков (30 %). Premier получил седьмое место по выручке (4,7 %) и шестое по охвату аудитории (14 %).

T2 объединила три крупнейших онлайн-кинотеатра в одной мультиподписке MiXX. Кроме этого, в подписке – сервис электронных и аудиокниг, музыкальные платформы, а также широкие возможности получать выгоду с покупок, доставок и поездок на такси. Подписка доступна для подключения абонентам T2 и других операторов в версиях S, M и Max. Абонентская плата в зависимости от версии составляет от 300 до 500 рублей в месяц.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Псковичи могут стать зрителями соревнований по ликвидации последствий ДТП
18 марта 2025

До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 19 марта
18 марта 2025

Программа развития ПсковГУ победила в конкурсе «Приоритет-2030» Минобрнауки
18 марта 2025

Екатерина Гончарова: Воссоединение России и Крыма – один из символов возрождения страны на мировой арене
18 марта 2025

MiXX от T2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily
18 марта 2025

Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали школьники из Печорского округа
18 марта 2025

Кабинетный рояль Евпраксии Вульф стал частью фондов Пушкинского заповедника
18 марта 2025

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...