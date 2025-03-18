Пьяного водителя-рецидивиста на мотоблоке задержали в Новосокольниках

12:52, 18 марта 2025, ПАИ

Жителя Новосокольников дважды поймали в нетрезвом виде за рулём мотоблока, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 9 марта на улице Октябрьской в Новосокольниках сотрудники ДПС остановили мотоблок, за рулём которого был 35-летний местный житель. Оказалось, что мужчина был пьян, а также ранее уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Напомним, что за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от алкотеста предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. Повторное правонарушение грозит максимальным сроком в виде лишения свободы до двух лет.