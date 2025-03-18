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Общество

Псковичи могут стать зрителями соревнований по ликвидации последствий ДТП

Первый этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте» пройдёт в Пскове в четверг, 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба МЧС России

Команды в составе четырёх пожарных-спасателей продемонстрируют своё мастерство в ликвидации последствий ДТП. Специалисты при помощи аварийно-спасательных инструментов будут на скорость условно тушить возгорание, деблокировать пострадавших из автомобиля и оказывать им первую помощь.

«Соревнования отличаются своей зрелищностью и динамичностью и максимально приближены к реальным условиям», – отметили в ведомстве.

Цель соревнований – улучшение подготовки сотрудников МЧС и повышение их готовности к происшествиям.

Открытие соревнований состоится в 10:00 на улице Коммунальной, 62 во дворе пожарно-спасательной части № 1. Вход свободный.

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