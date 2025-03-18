Приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» продлён до 23 марта

12:51, 18 марта 2025, ПАИ

Прием заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» продлен до 12:00 23 марта, сообщили ПАИ в комитете по молодежной политике Псковской области.

На грант могут подать заявку молодые авторы социальных проектов от 14 до 35 лет. Максимальный размер гранта составляет миллион рублей.

Каждый участник вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций.

Более подробную информацию о конкурсе и его номинациях можно узнать на портале «Молодежь России».

С полными правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса на официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи и в ФГАИС «Молодежь России».