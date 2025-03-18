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Общество

Пропавшего почти два года назад псковича разыскивает полиция

Продолжаются поиски пропавшего в Пскове 46-летнего Андрея Петрова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Андрей Петров. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз мужчину видели на Завеличье у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской в Пскове.

Мужчина ростом около 185 сантиметров, худощавого телосложения, у него светлые короткие волосы. Передвигался с трудом, походка шатающаяся: имелись проблемы с ногами.

Был одет в зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную в полоску куртку с капюшоном, чёрные тканевые штаны, резиновые тёмно-синие тапки, серую кепку, очки с чёрной оправой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении псковича, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).

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