Светлана Баранова: «Серебряное ожерелье» дает туристам возможность ближе узнать Псковскую область

13:33, 18 марта 2025, ПАИ

Межрегиональный историко-культурный и туристический проект Северо-Западного федерального округа «Серебряное ожерелье России» удостоен диплома «За концептуальный подход к продвижению межрегионального проекта» на XX Международной выставке-форуме гостеприимства регионов «Интурмаркет», проходившей с 13 по 15 марта в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе полпредства президента России в СЗФО. Эксперты отмечают, что проект продвигает туристические интересы Псковской области в масштабах всей России.

Заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева, получая диплом, отметила, что эта награда принадлежит всем, кто занимается туризмом в 11 регионах Северо-запада, и пригласила участников выставки посетить регионы и наладить сотрудничество.

Псковская область является участником туристического проекта «Серебряное ожерелье России», который объединяет исторические и культурные центры Северо-запада России.

«Псковская область пользуется спросом у туристов, проект «Серебряное ожерелье» способствует развитию интереса гостей к нашему региону», – отметила председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в беседе с корреспондентом ПАИ. Проект предлагает удобную логистику, позволяющую за одну поездку посетить несколько регионов. Например, более 35% туристов, посещающих Санкт-Петербург, совмещают это с поездками в другие регионы округа.

«Для региона это также возможность продвижения. На туристических выставках можно увидеть стенды «Серебряного ожерелья России», где представлены все регионы, входящие в него, включая, конечно, и Псковскую область», – обратила внимание Светлана Баранова.

На выставке «Интурмаркет» министр экономического развития России Максим Решетников отметил системный подход к развитию проекта. Любовь Совершаева подчеркнула, что благодаря вниманию Министерства экономического развития и контролю аппарата полномочного представителя, проект получил новый импульс.

«Все, что было сделано и запланировано на ближайший период происходит, на наш взгляд, благодаря эффективности системы двух ключей: стратегические направления такие, как утверждение мастер-планов, создание проектного офиса, помощь в разработке сайта и символики, получение регионами единой субсидии и другие меры поддержки – все это находится в зоне внимания Министерства экономического развития, а координация и реализация проекта – постоянно находится на контроле аппарата полномочного представителя и Рабочей группы проекта», - сказала Любовь Совершаева.

На сайте «Серебряное ожерелье России» указаны основные маршруты по Псковской области. Это Псковский Кремль и Троицкий собор, музей-усадьба народа сето, маршруты по живописным местам региона. Как отмечает эксперт, в первую очередь туристы стремятся посетить Печоры, Изборск, Пушкинские Горы. Когда туристы возвращаются на Псковскую землю, то включают в свои маршруты Талабские отрава, Гдов, частные музеи-усадьбы.