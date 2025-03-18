Госдума планирует обратиться к Мишустину по вопросу бездомных животных

13:29, 18 марта 2025, ПАИ

В Госдуму внесли проект постановления об обращении с бездомными животными после серии нападений на людей в разных регионах России. Текст проекта обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину размещён в думской электронной базе.

Госдума предлагает Правительству России выразить свою точку зрения по текущему положению дел в сфере обращения с животными и предложить меры по решению существующих проблем.

Депутаты отмечают, что Правительство России не выполняет поручения президента страны по вопросу обращения с животными, в том числе бездомными, что подтверждается многочисленными обращениями граждан и трагическими случаями в регионах.

По мнению парламентариев, нужно как можно быстрее решать поставленные задачи. Это поможет защитить людей, а также научит их ответственности по отношению к животным.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о решении подготовить обращение в Правительство РФ в связи с рассмотрением законопроекта о защите граждан от нападений бездомных животных, подчеркнув необходимость понимания позиции Правительства РФ и предлагаемых профильными министерствами решений.

Постановление об обращении планируется рассмотреть на пленарном заседании 18 марта, сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.