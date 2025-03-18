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Общество

Стали известны сроки весенней охоты в Псковской области

Сроки проведения весенней охоты определили в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Охота на водоплавающую дичь, а именно гусей и селезней уток, будет открыта с 5 по 14 апреля, а на селезней с живой подсадной уткой – с 5 апреля по 10 мая. Поохотиться на боровую дичь, такую как глухари, тетерева и вальдшнепы, можно будет с 19 по 28 апреля.

Весной охота идёт только на самцов глухарей на току, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия, то есть с подсадной уткой, чучелами или манком, а также на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком, отметили в комитете.

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