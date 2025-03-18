Пойманный с «закладкой» пскович на пять с половиной лет отправится в тюрьму

14:56, 18 марта 2025, ПАИ

Жителя Пскова осудили за покупку наркотика, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 36-летний ранее судимый пскович в интернете купил для себя 1,66 грамма N-метилэфедрона. Оплатив покупку, он получил фото и описание тайника-закладки, а после забрал наркотик у СНТ «Пристань-1». Однако на автобусной остановке его задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время личного досмотра наркотическое средство у псковича изъяли.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Мужчине назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 10 000 рублей. Подсудимый полностью признал свою вину.