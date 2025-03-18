Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пойманный с «закладкой» пскович на пять с половиной лет отправится в тюрьму

Жителя Пскова осудили за покупку наркотика, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что 36-летний ранее судимый пскович в интернете купил для себя 1,66 грамма N-метилэфедрона. Оплатив покупку, он получил фото и описание тайника-закладки, а после забрал наркотик у СНТ «Пристань-1». Однако на автобусной остановке его задержали сотрудники правоохранительных органов. Во время личного досмотра наркотическое средство у псковича изъяли.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Мужчине назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 10 000 рублей. Подсудимый полностью признал свою вину.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 марта 2025

Пойманный с «закладкой» пскович на пять с половиной лет отправится в тюрьму
18 марта 2025

Почти на треть выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю
18 марта 2025

Великолучанин взял телефон бывшей жены для ремонта и обокрал её банковские счета
18 марта 2025

Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погибло два человека
18 марта 2025

Два человека сгорели во время пожара в одном из домов в Печорах
17 марта 2025

Три человека погибло и девять пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
17 марта 2025

Водитель мотоцикла из Локнянского района отправится в тюрьму за гибель пассажира
17 марта 2025

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...