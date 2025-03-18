Любовь к слову: магистратура ПсковГУ – учителям и преподавателям филологических дисциплин

13:51, 18 марта 2025, ПАИ

Филология – та сфера деятельности, которую обычно выбирают по зову души. После окончания бакалавриата по этому направлению многие выпускники идут работать в школу и продолжают учёбу в магистратуре, развивая свои профессиональные навыки.

Магистерская программа «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам», которая реализуется в ПсковГУ, – это возможность получить знания, которые в дальнейшем позволят педагогу выстроить образовательный процесс на новом междисциплинарном уровне. В пресс-службе ПсковГУ рассказали об особенностях обучения и поделились мнением студентов об этом направлении.

О программе

В этом году на программе «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам», которая относится к педагогическому направлению подготовки, выделено 15 бюджетных и 10 платных мест. Для поступления необходимо сдать экзамен, включающий две части: вопросы по русскому и английскому языкам. Обучение длится два года.

Образовательная программа готовит учителей и преподавателей филологических дисциплин – русского языка, иностранных языков, в том числе русского языка как иностранного, и литературы – для образовательных организаций всех уровней: средних школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования, а также для учреждений дополнительного образования.

«В ходе обучения студент знакомится с методиками преподавания русского языка, литературы и иностранных языков, технологиями обучения российских граждан русской филологии и иностранным языкам, иностранных обучающихся русскому языку; учится применять исследовательскую и проектную деятельность в обучении, – рассказали в институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций. – Среди изучаемых дисциплин можно выделить следующие: иностранный язык в профессиональной сфере и практический курс иностранного языка, цифровые инструменты педагога, проектирование образовательных программ, проектная деятельность в области преподавания филологических дисциплин, русский язык: от структуры к смыслу, теоретические аспекты изучения литературного текста, современные педагогические технологии и контроль в обучении русскому языку; литературе; иностранному языку (в трёх частях) и другие».

Программу отличает соединение методик преподавания русского языка, литературы и иностранных языков, что позволяет преподавателям филологических дисциплин выстраивать образовательную программу с учётом новых тенденций в обучении.

Делиться знаниями со школьниками

Второкурсницу Александру Фёдорову, которая преподаёт в школе русский язык и литературу, обучение по этому направлению заинтересовало на последнем курсе бакалавриата.

«Поскольку образование учителя-филолога я уже получила, то стало интересно, как обучать иностранных граждан русскому языку. Кроме того, Россия – многонациональная страна, куда приезжают граждане многих других стран. Объяснить им правила и закономерности русского языка легче, если знать, на что можно опереться в их родном языке», – отметила студентка.

Александру Фёдорову привлекла возможность обучаться в очном формате по удобному расписанию.

«Получаемые знания помогают при обучении учеников, которые приезжают из-за рубежа. Кроме того, приобретённые навыки помогают в решении спорных вопросов с учителями иностранного языка. Это необходимо, поскольку я являюсь и классным руководителем шестого класса», – рассказала магистрантка.

Изучать то, что нравится

«Я получила образование ПсковГУ по педагогическому направлению бакалавриата «Русский язык и литература», так что вопросов с выбором направления у меня не возникло, – рассказала магистрантка первого года обучения Татьяна Забродина. – Я люблю учиться и люблю филологию всем сердцем. На данном направлении прекрасные преподаватели, которые горят своим делом и заряжают им других людей. Самое главное для меня – я продолжаю изучать то, что мне нравится. Я не вижу себя не филологом».

По словам Татьяны Забродиной, обучение проходит в вечернее время, когда большинство людей может посещать занятия. В случае когда состыковать работу с учёбой сложно, преподаватели идут навстречу студентам, предлагая альтернативные варианты, в том числе дополнительные задания для восполнения пропусков.

В будущем девушка не исключает для себя вариант продолжения учебы в аспирантуре. «Есть желание заняться научно-исследовательской работой и развиваться именно в этом направлении», – уточнила она.

Расширить профессиональный кругозор

Учитель английского языка в школе № 25 Лука Марков учится на первом курсе магистратуры. Выбрал программу «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам», так как хотел расширить свой кругозор и продолжить развиваться в сфере педагогики, изучения языков. Привлёк и сильный преподавательский состав, который, по его словам, «ответственно подходит к своей работе, даёт знания и делится своим опытом».

«Это направление является очень полезным для моей работы, я получаю как новые знания по методике обучения, так и вспоминаю те вещи, которые уже проходил до этого, и стараюсь практиковать их в своей работе с учениками, – объяснил магистрант. – Учёба в целом расширяет мой кругозор, позволяет мне ещё лучше изучить как иностранный язык, так и свой родной».

Более подробная информация о программе – на сайте ПсковГУ.

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