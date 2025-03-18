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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла более чем на 4%

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 10 по 16 марта по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 4 % (6 929 против 6 654 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Доля детей до 14 лет среди заболевших по области составила 56,1 %. В Пскове за неделю зарегистрировали 2 519 случаев ОРВИ, или 36,4 % от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 103 случая гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, отметили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле ведомства, подчеркнули в пресс-службе.

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