Ход газификации нового Вечного огня в Псковском районе обсудили на совещании

14:47, 18 марта 2025, ПАИ

Ход газификации нового Вечного огня в деревне Ершово Псковского района обсудили в рамках рабочего совещания, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».



Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»









В совещании приняли участие заместитель гендиректора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов, заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Сергей Пушкин, советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян, глава Псковского района Наталья Фёдорова и глава Ершовской волости Олег Трашков.

Работы по газификации Вечного огня проводят в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром». На первом этапе специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили сети для подачи сетевого газа. В настоящее время ведётся монтаж конструкции Вечного огня.

«Одновременно с нашей работой администрация района выполняет необходимые мероприятия по благоустройству мемориала. На встрече обсудили синхронизацию наших действий», – отметил Максим Ксенофонтов.