Ход газификации нового Вечного огня в Псковском районе обсудили на совещании
Ход газификации нового Вечного огня в деревне Ершово Псковского района обсудили в рамках рабочего совещания, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
В совещании приняли участие заместитель гендиректора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов, заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Сергей Пушкин, советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян, глава Псковского района Наталья Фёдорова и глава Ершовской волости Олег Трашков.
Работы по газификации Вечного огня проводят в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром». На первом этапе специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили сети для подачи сетевого газа. В настоящее время ведётся монтаж конструкции Вечного огня.
«Одновременно с нашей работой администрация района выполняет необходимые мероприятия по благоустройству мемориала. На встрече обсудили синхронизацию наших действий», – отметил Максим Ксенофонтов.
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