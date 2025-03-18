Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей

15:37, 18 марта 2025, ПАИ

В связи с сохранением сложных погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

«Водителям нужно строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других манёвров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала. Рекомендуем не торопиться со сменой зимней резины на летнюю», – отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам тоже следует помнить о своей безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде для повышения своей видимости на проезжей части.