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Общество

Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей

В связи с сохранением сложных погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

«Водителям нужно строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других манёвров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала. Рекомендуем не торопиться со сменой зимней резины на летнюю», – отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам тоже следует помнить о своей безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде для повышения своей видимости на проезжей части.

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