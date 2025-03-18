Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Патрушева по подготовке к пожароопасному сезону

15:48, 18 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС принял участие во всероссийском совещании по противопаводковым мероприятиям и подготовке к пожароопасному сезону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заседание прошло под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева. В нём приняли участие представители Минприроды, МЧС, Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза, а также руководители субъектов страны.

Дмитрий Патрушев отметил, что регионы должны ликвидировать не менее 80 % пожаров в первые же сутки после обнаружения, так как если сразу направить на это все силы и средства, то это поможет лучше контролировать обстановку и не допустить ЧС. Вместе с этим в России уже два года работает светофорная схема тушения пожаров. Она подразумевает разные уровни реагирования в зависимости от сложности и продолжительности возгораний. Вице-премьер также призвал усилить контроль за сельскохозяйственными палами и их тушением.

В этом году в Псковской области пожароопасный сезон прогнозируют с 1 апреля. В рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году в регионе завершили работу по полному укомплектованию техникой областного Противопожарного лесного центра. В прошлом году было выделено более 94 миллионов рублей на лесопожарную технику.

Ещё одна тема совещания была посвящена паводкам. Регионам поручено проверить готовность ливневых систем и разработать планы по защите этих территорий. В Псковской области половодье ожидается раннее, но не высокое, значения уровня воды будут ниже нормы.