Пскович победил гепатит С за три месяца ради службы по контракту

16:26, 18 марта 2025, ПАИ

Житель Пскова поборол гепатит С за три месяца, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Молодой мужчина подал в военкомат документы для прохождения службы по контракту, однако во время медкомиссии в его крови выявили гепатит С.

Главный внештатный инфекционист региона Елена Карзанова после приема мужчины в Псковской областной инфекционной клинической больнице отметила, что у него не было жалоб на здоровье, хронические заболевания он также отрицал.

После двухнедельного обследования мужчине назначили соответствующую его степени развития заболевания терапию на восемь недель.

Через три месяца после терапии повторные анализы вирус не выявили. Функции печени также восстановлены. Пациент снят с учета диспансерного наблюдения.