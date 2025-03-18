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Общество

Акция ко Дню борьбы с туберкулёзом пройдёт в Пскове

Акция, приуроченная ко Дню борьбы с туберкулёзом, пройдёт в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

В рамках акции реготделение проведёт ряд мероприятий. 23 марта состоится информационная акция в торговом центре Fjord Plaza. С 12:00 до 18:00 волонтёры проведут интерактивную программу, а также будут раздавать полезные материалы.

24 и 25 марта с 9:00 до 12:00 на территории противотуберкулёзного диспансера на улице Красноармейской, 16, можно будет пройти мобильный флюорограф, а также проконсультироваться с медработниками и получить подарок.

24 марта в 14:00 в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста пройдёт круглый стол. Он будет посвящён актуальным вопросам развития противотуберкулёзной службы.

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