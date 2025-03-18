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Общество

В России детям с 14 лет хотят разрешить работать в выходные

Работодатели могут получить возможность привлекать в выходные во время летних каникул детей с 14 до 18 лет, если они выполняют работу по направлению службы занятости. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующие поправки ко второму чтению планирует поддержать комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов. Поправки касаются законопроекта, который разрешает привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студенческих отрядов.

В случае принятия документа, работодателям разрешат нанимать подростков от 14 до 18 лет на работу в выходные или праздники во время летних каникул. Но есть условия: работа должна быть организована через службу занятости или через студенческие отряды, которые зарегистрированы в специальных списках.

Также важным пунктом трудоустройства будет письменное согласие работника, если подросток старше 15 лет. Для детей 14 лет – письменное согласие ребёнка и одного из родителей. Если речь идёт о детях-сиротах, то потребуется письменное согласие работника и органа опеки и попечительства.

Если инициативу примут, то она вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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