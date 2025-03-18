Учёные определили влияющие на старение мозга гены и нашли препараты для их замедления

16:57, 18 марта 2025, ПАИ

Учёные выявили гены, связанные с ускоренным старением мозга, и уже предложили 13 существующих препаратов, которые потенциально могут замедлить этот процесс. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Используя методы глубокого обучения, учёные проанализировали данные 39 тысяч участников из британского биобанка. Главным критерием оценки старения мозга стало несоответствие между его состоянием и фактическим возрастом человека. Более быстрое старение мозга связывают с повышенным риском когнитивных нарушений и нейродегенеративных заболеваний.

В ходе исследования определили семь генов (SIRPB1, MAPT, GNLY, TNFSF12, NMB, GZMB и C1RL), играющих ключевую роль в процессах старения мозга. Также выявлены две наиболее уязвимые к возрастным изменениям области.

На основе полученных данных учёные отобрали 13 препаратов, которые, по их мнению, способны замедлить старение мозга. В частности, в этот список вошли тестостерон, метформин, диклофенак и гидрокортизон. Авторы подчеркивают, что эти препараты могут быть использованы для поддержания когнитивных функций, однако необходимы дальнейшие исследования для подтверждения их эффективности.