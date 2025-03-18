Технологический трек и университетский лицей: ректор ПсковГУ Наталья Ильина в «Оглавлении». Главное

17:51, 18 марта 2025, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Главное:

В рамках программы «Приоритет-2030» университет сделает «технологический разворот»: «В обновленной концепции развития вуза основной акцент сделан на инженерно-технологическом треке».

«Команда вуза сосредоточится на создании гибридных модулей для расширения возможностей токарных станков, а также реализации системы управления с искусственным интеллектом для формирования градиентных покрытий методом газотермического напыления».

В академическом сообществе ПсковГУ воспринимают как вуз федерального уровня, доказавший способность работать по ключевым федеральным образовательным приоритетам.

Несмотря на смещение акцентов в сторону инженерно-технологического трека в обновленной концепции развития вуза, ПсковГУ продолжит оставаться классическим вузом.

К 2026 году ПсковГУ перейдет на новую систему высшего образования. Срок обучения будет зависеть от образовательной программы и сможет длиться от 4 до 6 лет.

Несколько научных разработок ПсковГУ уже получили практическое внедрение, есть еще несколько новых заказов от производств.

В лицей ПсковГУ в этом году наберут два десятых класса по 25 человек. В 2026 году будут набирать лицеистов начиная с 8-го класса.

В лицее будет два профиля: инженерный и биомедицинский.

У учеников лицея ПсковГУ будет своя форма: и школьная, и летняя.

В лицее будет работать собственное кафе.