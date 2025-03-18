Ученики островской гимназии слушали на переменах песни Юрия Антонова
Радиопередачу к юбилею народного артиста России Юрия Антонова запустили в гимназии в Острове. Об этом пишет газета «Островские вести».
По радио в учебном заведении прозвучал рассказ о творческом и жизненном пути музыканта. «Под крышей дома твоего», «На улице Каштановой», «Поверь в мечту» и другие произведения прозвучали на музыкальных переменах в школе.
В арсенале музыканта более 50 синглов и студийных альбомов. Юрий Антонов много раз был признан лучшим певцом в хит-параде «Звуковая дорожка», а также играл и пел в ток-шоу «Песня года», отметили в редакции.
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