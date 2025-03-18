Межрегиональная конференция «Зелёные библиотеки России» пройдёт в Пскове

17:46, 18 марта 2025, ПАИ

Межрегиональная конференция «Зелёные библиотеки России: проекты, открытия, инновации» пройдёт на базе детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове 17 апреля. Мероприятие начнётся в 11:00 по московскому времени, сообщили ПАИ в учреждении.

Встреча состоится в рамках ежегодного экологического фестиваля «Чистый город» в четвёртый раз, а поддержку организует управление культуры администрации Пскова.

«К участию приглашаются специалисты библиотек всех систем и ведомств, информационных центров, учреждений культуры и образования, общественных организаций, издательств, а также писатели», – отметили организаторы.

Подробности и информация о регистрации на мероприятие – в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».